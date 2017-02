Marechaussee arresteert vloggende taxironselaar

De Amsterdammer zorgt al geruime tijd voor overlast op Schiphol. Woensdagavond werd hij voor hinderlijk gedrag staande gehouden. De man was hier niet van gediend en bleef filmen met zijn telefoon. Tijdens het ‘vloggen’ beledigde hij meerdere malen de betrokken BOA. De man is hierop aangehouden door de Marechaussee. Vanwege het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening krijgt hij een verblijfsontzegging voor het luchthaventerrein. Daarnaast is zijn telefoon in beslag genomen voor verder onderzoek en wordt er een proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De man zit nog vast.