Broer lekkende beveiliger Wilders was corrupte agent

Faris K. eerder onderwerp van onderzoek

Oud-collega’s van Faris K. zeggen dat hij al onderwerp van onderzoek is geweest toen hij nog bij de Utrechtse politie werkte. Het vermoeden bestond hij politie-informatie doorspeelden. Desondanks kwam K. toch bij de speciale eenheid terecht.

Broer ontslagen bij Utrechtse politie voor lekken van informatie

De aanstelling van de broer van Faris K. bij de Utrechtse politie kent een verloop die hem zijn baan koste. Hij werd ontslagen omdat hij informatie lekte die hij tot zijn beschikking had. Zo zou Mohammed K. tegen betaling gegevens van kentekenhouders hebben verstrekt. In 2007 kwam dit aan het licht en is toen direct op non-actief gezet.

Mohammed K. werd tevens betrapt op het doorspelen van informatie uit het moordonderzoek op Abdel Edoujaji in 2007. Zo zou hij verteld hebben waar er gezocht was naar het moordwapen langs de A12 en dat Edoujaji met zeven kogels in zijn hoofd was geraakt.

Ook werd Mo K. verdacht van een verkrachting in Breda. Deze zou in 2008 tussen 20 en 31 maart hebben plaatsgevonden. Hierbij dreigde Mo K. dat de vrouw weer in de gevangenis zou belanden als zij zou vertellen over het incident.

Reactie Wilders

​PVV-leider Geert Wilders reageert op de onthulling via Twitter: 'Mijn hemel ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?'