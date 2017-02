Artsen: 'DENK doet onrecht aan goede zorg'

''Het doet zeker geen recht aan het zorgvuldige medische beleid rond het levenseinde dat artsen elke dag nastreven.''

In een reactie zegt KNMG-voorzitter René Héman: “Deze suggestie past duidelijk in de verkiezingscampagne. De gedane bewering herkennen wij zeker niet. Als DENK met een deugdelijke onderbouwing komt, gaan we hier serieus naar kijken. We nemen bij passende zorg in de laatste levensfase juist nadrukkelijk alle verschillende levensbeschouwingen mee. Zo zijn diverse christelijke organisaties en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten bij ons rapport Niet alles wat kan, hoeft betrokken. Dit alles in het kader van het zorgvuldige medische beleid rond het levenseinde.”

