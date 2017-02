Veel overlast door harde storm

In de gebieden waar het KNMI code oranje heeft afgegeven ondervindt men hinder van de zware storm. De Nederlandse Spoorwegen heeft voorafgaand aan de storm al maatregelen genomen door het inzetten van minder treinen.

In delen van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland hebben de hulpdiensten hun handen vol aan omgewaaide bomen en daken en geveldelen die gevaarlijk los komen te zitten of er zelfs afwaaien door de harde wind.

Vrachtwagen geschaard Van Brienenoordbrug​

Er wordt afgeraden om met caravans of lege vrachtwagens de weg op te gaan. Op de Van Brienenoordbrug​ is een vrachtwagen geschaard door de harde wind. De A16 Rotterdam naar Breda is gestremd voor het verkeer. Hierdoor staat het verkeer stil tot aan het Terbregseplein​.