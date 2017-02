Ongeval door landingsgestel gezakt vliegtuig Schiphol is gefilmd

Het toestel is door de harde wind scheef op de baan gekomen en door zijn landingsgestel gezakt. Alle 59 passagiers hebben het toestel verlaten en zijn overgebracht naar een terminal. Er zouden geen gewonden zijn.

Schade groot

Door de klap dat het toestel heeft gemaakt, is het voorlopig over en uit. Afhankelijk van de schade valt nog maar te zien of het toestel ooit weer de lucht in gaat. Ook zal de landingsbaan moeten worden gerepareerd. De propeller van het toestel heeft flink in het asfalt zitten happen.

Het overige vliegverkeer is enige tijd in de wacht gezet en kon niet landen op Schiphol. Na tien minuten konden de vliegtuigen weer landen op de luchthaven.

Beelden van de landing

Er zijn beelden van de landing gemaakt. Hierop is te zien dat het tweemotorige toestel de grond van de landingsbaan raakt en door zijn landingsgestel zakt en naast de baan schuift.