Vrouw in woning mishandeld en door drie mannen overvallen

Een vrouw is woensdagmiddag in haar woning in Diemen mishandeld en door drie mannen overvallen. Dit meldt de politie die op zoek is naar getuigen donderdag.

Onbekende man

Een onbekende man belde rond 15.45 uur aan bij de woning aan het Oranjeplantsoen. Zodra het slachtoffer de deur had open gedaan , drong de man haar woning binnen. De man bedreigde het slachtoffer vervolgens en eiste dat zij persoonlijke eigendommen aan hem afstond

Mishandeld

Toen de vrouw dit niet snel genoeg deed, mishandelde de man haar. Ondertussen kwamen een tweede en een derde man de woning binnen, die zich bij de eerste man aansloten. Zodra de mannen hebben gekregen wat ze wilden, verlieten ze de woning. Het is onbekend welke richting de mannen daarna zijn op gegaan.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen die mogelijk iets kunnen vertellen over deze woningoverval en de vluchtroute van de daders. De mannen kunnen zich eventueel in de uren/dagen voor en na de overval in de buurt van het Oranjeplantsoen hebben opgehouden.

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier is het ook mogelijk beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie.