18 jaar cel geëist tegen man die zijn ex, moeder van drie kinderen, doodstak

De vrouw, moeder van drie kinderen, werd op 4 februari 2016 midden op de dag in Amsterdam-Noord doodgestoken toen ze haar woning verliet om haar zoontje van school te halen.

Getuigen

De politie heeft uitgebreid buurtonderzoek gedaan en vele getuigen gesproken. Diverse personen hebben het zien gebeuren, maar geen van de getuigen heeft de man die had gestoken goed in het gezicht kunnen zien. Ze zagen dat een man het slachtoffer van achteren benaderde en haar vervolgens met een mes stak. Getuigen verklaarden dat ze na de steekpartij een man met het postuur van de verdachte zagen wegrennen.

Bloed verdachte op stuur

Andere getuigen zagen rond datzelfde tijdstip de auto van verdachte met flinke vaart wegrijden. Op het stuur van de auto is na forensisch onderzoek een bloedspoor van het slachtoffer aangetroffen. De auto betrof weliswaar de voormalige gezinsauto, maar uit het onderzoek is gebleken dat die auto al langer dan een jaar niet meer door de vrouw is gebruikt.

Relationele sfeer

Het motief voor de daad lijkt in de relationele sfeer te liggen. Verschillende getuigen hebben verklaard dat de verdachte had gedreigd zijn ex-vrouw te doden, mogelijk omdat hij niet kon verkroppen dat zijn ex-vrouw een nieuwe relatie zou hebben gehad.

'Schokgolf'

'De verdachte heeft zijn ex bewust het leven ontnomen. Hij heeft immens verdriet veroorzaakt bij de drie kinderen die hij samen met zijn ex had. Dat geldt ook voor zijn ex-schoonfamilie en haar vrienden en vriendinnen. Hij heeft een schokgolf teweeggebracht bij alle moeders, vaders en kinderen van de school', aldus de officier van justitie in haar requisitoir. 'Hij wist wat hij deed en hij deed dat bewust. Een dergelijke daad door een weloverwogen handelende man rechtvaardigt een hoge straf.'