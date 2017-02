'Twee politiechefs binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie leggen functie neer'

Dit hebben goed ingevoerde bronnen aan de telegraaf bevestigd, zo meldt de krant donderdagavond. De informatie wordt bevestigd door Jannine van den Berg, de hoogste baas van de Landelijke Eenheid. Van der Plas en Baeten waren allebei chef Operatiën en de Dienste Bewaken en Beveiligen (DBB), waar de van lekken verdachte agent Faris K. werkte, valt hier onder.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een chef binnen de Landelijke Eenheid de functie neerlegt, zo meldt de krant. Het gebeurde ook al in november vorig jaar na het verschijnen van een rapport over problemen binnen de DBB.