Tassen met in totaal 92 kg cocaïne aangetroffen op de Maasvlakte

Drugsvangsten

De vondst van december 2016 betrof een tas die in een lege container werd aangetroffen. In de eerste week van januari werd op dinsdag wederom een tas aangetroffen in een lege container. Die donderdag daarna vond de Douane tussen de wielen van een geparkeerde trailer weer twee tassen.

Bedreigingen

Recent is bij de politie informatie binnengekomen dat in verband met deze vangsten mensen met de dood worden bedreigd, omdat wordt vermoed dat deze partijen verdovende middelen zijn gestolen of geript. Dit is niet het geval, de drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het HARCteam, waarin Douane, Zeehavenpolitie en Fiod samenwerken, stelt nader onderzoek in.