Snelweg A2 tussen Liempde en Best dicht na omgewaaide boom

De snelweg A2 tussen Liempde en Best is donderdagavond afgesloten geweest na een omgewaaide boom.

Het is onbekend of er auto's schade hebben opgelopen. De boom viel op de vangrail en de top lag verspreid over drie rijbanen. De brandweer heeft de boom kort gemaakt.