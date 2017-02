Wilders stopt voorlopig met publieke activiteiten, lekkende agent op vrije voeten

Voorlopig stopt Geert Wilders met alle campagneactiviteiten in de buitenlucht.

Hij neemt 'het zekere voor het onzekere' en wil eerst precies weten welke informatie over zijn beveiliging is gelekt en aan wie die informatie is doorgegeven. Op Twitter zei Wilders: 'Nieuws enorm verontrustend. Tot alle feiten mbt onderzoek corruptie DBB bekend zijn, schort PVV de publieke activiteiten (flyeren) op.' Geert Wilders heeft dat besloten nadat bekend werd dat een agent van de Dienst Bewaken En Beveiligen (DBB) wordt verdacht van lekken.

Proces in vrijheid afwachten

De medewerker van de DBB, de lekkende agent, mag zijn proces in vrijheid afwachten, zo heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. Dit melden meerdere media donderdag. Farid K. zou geen persoonlijke beveiliger van Wilders zijn geweest, maar deed vooronderzoek naar plaatsen die beveiligde personen van plan waren te bezoeken. Het kabinet laat weten dat de veiligheid van alle politici gewaarborgd is en dat Wilders gewoon campagne zou kunnen voeren.

Blok: Wilders kan veilig zijn werk doen

Minister Stef Blok van Justitie en Veiligheid in de media: 'Ik begrijp echt wel dat Wilders al heel lang onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen. Maar we zijn er echt van overtuigd dat hij veilig zijn werk kan doen.' Blok baseert zich op informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zo weet de Telegraaf.