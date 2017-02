Zes aanhoudingen in drugsonderzoek Noord-Brabant

Bij een actie woensdagmiddag, waarbij minimaal 80 politiemensen betrokken waren, denkt de politie een drugsnetwerk te hebben opgerold. Er zijn zes verdachten aangehouden.

In december 2016 is een onderzoek gestart naar het vervaardigen van, de handel in en de uitvoer van verdovende middelen. Bij de politie waren aanwijzingen binnengekomen over deze criminele activiteiten. Op basis van die informatie is een onderzoeksteam samengesteld.

Aanhoudingen

Op woensdag 22 februari 2017 zijn nagenoeg op hetzelfde moment invallen gedaan op vijf verschillende locaties. Er zijn in totaal zes personen aangehouden. Het gaat om twee Tilburgers (32 en 31), twee Bosschenaren (26 en 24), een inwoner van Dongen (54) en een inwoner van Rosmalen (34).

Doorzoekingen

Vijf woningen in Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Dongen en Drunen werden doorzocht, evenals een bedrijfspand in Waalwijk. Er zijn enkele duizenden XTC-pillen in beslag genomen, een fors geldbedrag en zaken die gebruikt worden bij het vervaardigen van drugs. In de woning in Dongen trof het team ook een hennepkwekerij met 725 planten aan.