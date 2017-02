Storm blaast brancard met patiënt omver

Donderdagavond zijn twee ambulances, een Rapid Responder en het MMT, opgeroepen voor een medische noodsituatie in de Albert Heijn aan de Dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen.

Toen de ambulancemedewerkers de patiënt op de brancard naar de ambulance reden, werden zij verrast door een forse windstoot. Hierdoor kwamen de patient met de brancard ten val.

Snel volgde assistentie van een tweede ambulance, een Rapid Responder en het MMT. De gewonde is verder behandeld en alsnog in de ambulance geholpen. Hoe de patiënt er aan toe is, is niet bekend.