Westerstorm trekt over de regio Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam

Een Westerstorm trok donderdagmiddag en -avond over Zuid-Holland en dat was ook goed te merken in de regio Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam

Het KNMI gaf vanaf 16:00 code oranje af voor zware windstoten. De storm en de zware windstoten zorgden zoals gewoonlijk weer voor veel schademeldingen. De brandweer en de gemeente hebben in de regio de handen vol gehad aan het afhandelen van de schades.

Zo moest de brandweer in de Colijnstraat in Schiedam een losgewaaide stortkoker van een steiger vastzetten en in de Hoogstraat kapot gewaaide ramen sluiten. In de Oosthavenkade in Vlaardingen heeft de brandweer open gewaaide luiken vast moeten zetten.