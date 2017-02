Hasan A. verzamelde informatie over Rutte en vliegbasis Volkel

De Eindhovense 23-jarige Hasan A., die afgelopen zomer werd opgepakt nadat hij met een bivakmuts op door de stad heen reed, had thuis informatie liggen over premier Rutten en de vliegbasis Volkel. Volgens het AD verdenkt het OM hem van het voorbereiden van terrorisme.

Hasan A. had informatie verzameld over premier Rutten en een luchtmacht-generaal van de Vliegbasis Volkel. Tevens had hij foto’s van de vliegbasis waarop roden pijlen en cirkels stonden hoe het hij best de basis kon benaderen. Daarnaast vond de politie een stroomstootwapen, tie-wraps en een mes.

Tijdens de zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam zei het Openbaar Ministerie dat zij geen concrete plannen hebben kunnen vinden om personen om het leven te brengen. Hasan A. zou eerder veroordeeld zijn voor een geweldsdelict en tijdens zijn detentie geprobeerd een beveiliger aan te vallen.

De verdacht vindt dat het OM van een mug een olifant maakt. Volgens A. zijn de video’s en foto’s op zijn laptop alleen uit interesse bekeken. Dit zou volgens Hasan A. niet strafbaar zijn. Omdat hij denkt dat moslims in Nederland niet veilig zijn droeg hij een mes bij zich.