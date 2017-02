Wilders de straat weer op als er meer bekend is over het lek

Na overleg met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid besloot het kabinet dat, ondanks het lek, veilig is om campagne te voeren. Wilders heeft gisteren aangekondigd al zijn optredens in het openbaar af te zeggen. Wanneer er meer duidelijk is over het lek binnen de Dienste Bewaken en Beveiligen (DBB), gaat hij weer op campagne.

Wilders wil geen enkel risico nemen nu het nieuws over het lek binnen de DBB bleef binnenstromen. Door het lek is er onrust ontstaan binnen de top van de Nationale Politie. Twee topchefs van de Landelijke Eenheid zijn gisteren overgeplaatst.