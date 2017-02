Drugslab gooit roet in het eten voor carnavalsvereniging

Na het ontdekken van een drugslab in een schuur in Leende, moesten de leden van carnavalsvereniging De Lolmakers de hal verlaten waar zij bezig waren met het bouwen van hun carnavalswagen. Dit meldt Omroep Brabant.

Donderdagmorgen werd rond 9.40 uur een zeer groot en professioneel drugslab aangetroffen in een loods aan de Hoogeindseweg. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het een van de grootste laboratoria is die aangetroffen is. Hij baseert dit op de productiecapaciteit.

Een zware domper voor de carnavalsvereniging. Tegenover de regionale omroep zegt men: ‘Vier maanden werk, dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur, is nu waarschijnlijk voor niks geweest. Voor de eerste keer in twintig jaar hebben we geen wagen. Alles is al besteld. Verf, confetti, muziek.’

De eigenaar van de hal die zij mochten gebruiken is aangehouden door de politie. Ook zijn vrouw en zoon zijn meegenomen door de politie.