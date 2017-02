Groningse tandarts krijgt boete van 200.000 euro voor verkeerd declareren

'Toeslag kwaliteit'

Op basis van declaratieoverzichten en patiëntendossiers concludeert de NZa dat de praktijk in 2014 te veel declareerde. De tandarts bracht bij patiënten een toeslag van minimaal 200 euro in rekening voor het plaatsen van een kroon. Indien patiënten hiervan een nota kregen dan bevatte deze nota de uitleg 'toeslag kwaliteit' of 'cosmetische behandeling'. Op deze manier liet de tandarts zijn patiënten te veel betalen. In totaal hebben ruim 300 patiënten deze vergoeding betaald, waarbij een aantal van hen zelfs meerdere malen de vergoeding heeft betaald. De NZa vindt dat de tandarts onterecht inkomsten heeft ontvangen en legt hem daarom deze boete op.

Niet-bestaande code

Patiënten kregen onder meer een rekening waarbij door de tandartspraktijk de niet-bestaande code K30 werd gebruikt. Het deel van de behandeling waarvoor K30 werd gebruikt, werd niet door de zorgverzekering vergoed en kwam daarmee voor rekening van de patiënt. Deze werkwijze van de praktijk is in strijd met de regels die de NZa heeft opgesteld, met deze boete tot gevolg.

Bescherming van de consument

In Nederland is wettelijk vastgesteld wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen en wat (een onderdeel van) een behandeling maximaal mag kosten. Dit is gedaan door middel van codes en bijbehorende tarieven, die met behulp van de beroepsgroep zijn vastgesteld. Zorgverleners mogen naast de codes geen andere zaken in rekening brengen, dus ook geen aparte toeslag.