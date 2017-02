Vonnisklant blijkt heel wapenarsenaal in huis te hebben

De politie heeft in Tilburg in een woning in de wijk Quirijnstok een behoorlijk wapenarsenaal aangetroffen. 'De 31-jarige bewoner, die nog een onherroepelijk vonnis had open staan, is aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Vuurwapen onder kussen op bank

Agenten brachten op donderdag 23 februari rond 23.25 uur een bezoek aan de woning omdat de bewoner nog een boete moest betalen of in plaats daarvan een gevangenisstraf moest uitzitten. De dienders werden de woning binnen gelaten. In de woonkamer zagen ze onder een kussentje op de bank een vuurwapen liggen. Daarop hebben ze de man direct aangehouden en geboeid.

Zoeking

De woning is vervolgens doorzocht. Daarbij trof de politie nog een andere vuurwapen, antieke wapens, munitie, een taser, verschillende soorten drugs, slag- en steekwapens en vuurwerk aan. Alles is in beslag genomen. De man is meegenomen voor verder onderzoek.