Kind hangt aan spiegel rijdende auto nietsvermoedende vader en valt

Een jongetje van 7 jaar oud heeft vrijdagmiddag een hachelijke avontuur in Tilburg op wonderlijke wijze overleefd en is 'slechts' lichtgewond geraakt. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Ringbaan Zuid

Het jongetje was zonder dat de vader dit in de gaten had aan de buitenspiegel van zijn auto gaan hangen en de vader was weggereden. Toen de auto van de man op de Ringbaan Zuid reed kon het jongetje de spiegel niet meer vasthouden en kwam hij midden op de rijbaan ten val. Het overige verkeer op de Ringbaan Zuid kon het jongetje dat op het asfalt lag nog maar net ontwijken.

Ziekenhuis

De vader zag in zijn spiegel dat al het verkeer achter hem plotseling remde en begreep dat er iets mis was en stopte. Het jongetje is volgens de politie met slechts lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.