Bauer volgt Middendorp op als Commandant der Strijdkrachten

Plaatsvervanger

Bauer is nu de plaatsvervanger van Middendorp die sinds 28 juni 2012 de hoogste militair van Nederland is. Wanneer Bauer, die bevorderd zal worden tot luitenant-admiraal, het commando gaat overnemen, wordt later bekend gemaakt.

Sinds september 2015 vervult Bauer de functie van plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. In deze functie is hij tevens voorzitter van het Platform Defensie-Bedrijfsleven (met VNO-NCW) en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Flexibiliteit

Daarnaast is hij sinds begin dit jaar voorzitter van de Stuurgroep Adaptieve Krijgsmacht die toeziet op een meer flexibele en duurzame samenwerking met bedrijven en organisaties zodat de Defensieorganisatie in de toekomst beter voorbereid is op plotselinge opdrachten en sterk wisselende taken. Daarbij wordt ook gekeken naar een flexibelere inrichting van het personeelssysteem.

Rob Bauer (Amsterdam, 1962) begon in 1981 zijn loopbaan bij het Koninklijk Instituut voor de Marine, waar hij is opgeleid tot officier. De eerste twintig jaar vervulde hij verschillende operationele functies op zee, afgewisseld met de nodige operationele opleidingen. In 1998 rondde hij de Hogere Krijgskundige en Algemene Vorming succesvol af.

Van 2005 tot 2007 was Bauer commandant van het luchtverdedigings-en commandofregat Hr. Ms. De Ruyter. Onder zijn commando werd het schip ingezet bij de operatie Active Endeavour als onderdeel van de Standing NATO Maritime Group 2 en de NATO Reaction Force.

Operatie Enduring Freedom

Eind 2006 werd Bauer voor vijf maanden uitgezonden voor de operatie Enduring Freedom, waar hij vanuit Bahrein de functie van plaatsvervangend commandant Task Force 150 vervulde. In 2010 en 2011 was hij commandant van het amfibisch transportschip Hr. Ms. Johan de Witt.

In april 2011 werd Bauer bevorderd tot commandeur om bij de Defensiestaf in Den Haag zich als souschef bij de directie Plannen te richten op de toekomst van Defensie. Hij was toen verantwoordelijk voor operationeel beleid en innovatie. Elf maanden later werd hij directeur Plannen en bevorderd tot schout-bij-nacht.

Hij was daarmee verantwoordelijk voor de inrichting en samenstelling van de gehele krijgsmacht, waaronder het nieuwe Defensie Cyber Commando. In die functie was Bauer ook lid van de Raad voor Defensieonderzoek (TNO), de Raad voor de Kustwacht en de nationale Cyber Security Raad. Later dit jaar wordt bekend wat generaal Middendorp (56) na deze functie gaat doen.