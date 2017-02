Ontdekte drugslab Leende was zeer groot en professioneel

Het drugslab in het Brabantse Leende, dat de politie donderdagochtend rond 9.40 aantrof in een loods aan de Hoogeindseweg, was zeer groot en professioneel van opzet. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Vermoeden hennepkwekerij

De politie ging naar de locatie omdat zij het vermoeden hadden dat er een hennepkwekerij zou zitten. In een op het terrein staande oplegger van een vrachtwagen werd inderdaad een volledig ingerichte hennepkwekerij aangetroffen.

Typische geur

Planten stonden hier echter niet in. Bij een verdere zoeking op het boerenerf roken de agenten een typische geur die zij in verband brachten met een mogelijk drugslab. Uiteindelijk werd deze ook aangetroffen in één van de loodsen op het terrein.

Professioneel

Het gaat om een zeer groot en zeer professioneel ingericht drugslab. In de loods staan vele duizenden liters chemicaliën opgeslagen. Bijzonder is bovendien dat in het lab zowel amfetamine als XTC geproduceerd kan worden.

LFO

De gespecialiseerde medewerkers van de Landelijke Faciliteit ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn nog de gehele donderdag bezig met het inventariseren van de exacte inhoud van het lab. Dat zal in de loop van vrijdag 24 februari definitief ontmanteld worden en wordt gedurende die tijd streng bewaakt.

Aanhoudingen

De drie bewoners van de boerderij zijn aangehouden. Zij zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek.