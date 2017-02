Megaklus verplaatsen 1,2 miljoen kg zware bunker Vreeswijk geslaagd

Zo’n 2.000 bezoekers en regionale bestuurders zagen donderdag hoe de 1,2 miljoen kilo wegende kazemat bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein zo’n 150 meter oostwaarts verschoof. Ongeschonden bereikte hij zijn nieuwe plek, waarna het op zijn sokkel plaatsen begon. De operatie verliep voorspoedig.

De kazemat moest op 22 februari worden verplaatst om ruimte te maken voor de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis. Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, en gedeputeerde Mariëtte Pennarts gaven het startsein.

Cultureel erfgoed

Kazemat Vreeswijk-oost is niet de enige kazemat die wordt verplaatst. Dat geldt ook voor twee andere kazematten, een sluisje, een duikerhoofd en een palengroep. Deze objecten maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW staat op de nominatielijst voor UNESCO-werelderfgoed.

Spectaculaire operatie

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: 'Wij zijn trots dat wij als provincie Utrecht een bijdrage mogen leveren aan zo’n unieke en spectaculaire operatie. We vinden het belangrijk om dit culturele erfgoed en de verhalen daaromheen ook voor de toekomst te bewaren en te vertellen aan onze kinderen'.

'De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn erfgoed van wereldniveau, samen vertellen zij het verhaal van de strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland. Wij zijn als provincie Utrecht samen met de provincies Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant druk bezig om de hele nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, aan te melden als UNESCO Werelderfgoed', aldus Pennarts.

'Dubbele' uitdaging

Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland vertelt over de verplaatsing: 'We hebben een dubbele uitdaging bij het verplaatsen van de kazemat. Aan de ene kant heb je te maken met de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar de kazemat deel van uitmaakt'.

'Een stuk cultureel erfgoed waar we zorgvuldig mee moeten omspringen en waarvoor we de samenwerking met veel partijen hebben gezocht. Aan de andere kant heb je technische uitdagingen die komen kijken bij het verplaatsen van een kazemat van 1,2 miljoen. Ik ben er enorm trots op dat we dit huzarenstukje voor elkaar hebben gekregen en dat de kazemat zijn nieuwe plek ongeschonden heeft bereikt', aldus Van de Gazelle.