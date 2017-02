Vuurwapengevaarlijke ontsnapte gevangene weer opgepakt

Een speciaal team van de politie, FASTNL, heeft vandaag in Etten Leur de ontsnapte Elias A aangehouden. De 24-jarige man zat in de voorlopige hechtenis toen hij op 18 januari wist te ontsnappen aan zijn bewakers.

Ziekenhuis

Elias A zit in de voorlopige hechtenis omdat hij er onder meer wordt verdacht gijzeling, diefstal met geweld en twee maal poging doodslag, gepleegd met een vuurwapen. Hij bracht op 18 januari een begeleid bezoek aan een ziekenhuis aan de Kleiweg in Rotterdam. Rond 13.30 uur wist hij van zijn begeleiders te ontsnappen. Na zijn ontsnapping heeft de politie alles op alles gezet om deze vuurgevaarlijke verdachte weer terug te vinden. Een grote zoekactie werd gestart en hierbij werd onder andere een politiehelikopter ingezet. Op basis van tips zijn toen ook op verschillende plekken in Rotterdam en omgeving invallen gedaan. Hij werd hier echter niet aangetroffen. In Opsporing Verzocht werd aandacht geschonken aan deze zaak en de man werd op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Enkele tientallen tips kwamen binnen naar aanleiding van de publiciteit maar de verblijfplaats kon niet worden achterhaald.

Arrestatieteam

In samenwerking met de politie Rotterdam heeft het team FastNL met intensief recherchewerk zijn mogelijke schuilplaats in Etten Leur achterhaald. Gezien hij vuurwapengevaarlijk is werd hij door het arrestatieteam aangehouden.

Elias A, die verdacht wordt van twee schietincidenten in Rotterdam, zit weer vast.