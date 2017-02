Politie doet extra check beveiliging Wilders

De politie stelt zorgvuldigheid boven alles en wil er zeker van zijn dat zij geen enkel feit of omstandigheid over het hoofd ziet. Indien daartoe aanleiding bestaat, volgt alsnog een uitvoerige aanvullende screening.

Aanleiding is de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de aanhouding van Faris K. De op 20 februari aangehouden politieman wordt ervan verdacht dat hij in de privésfeer werk gerelateerde informatie heeft gedeeld. Daarnaast verdenkt het OM hem van witwassen. De rechter-commissaris stelde de politiemedewerker in afwachting van zijn proces op 23 februari op vrije voeten. Het onderzoek loopt nog. Daarnaast trok een andere zaak de aandacht. Eind 2015 zijn twee andere DBB-medewerkers aangehouden op verdenking van witwassen. Het ging om twee broers. Zij zijn nog steeds verdachte in hun strafzaak. Het onderzoek naar hen is bijna afgerond. Alle drie de DBB-medewerkers zijn voor hun indiensttreding volgens de geldende regels gescreend.

Rust en stabiliteit

In gezelschap van Jannine van den Berg, de politiechef van de Landelijke Eenheid waartoe de DBB behoort, voerde korpschef Erik Akerboom op vrijdag 24 februari een gesprek met een aantal DBB-collega’s: “Ik heb alle begrip voor de impact die deze situatie heeft op de heer Wilders, zeker op dit moment. Tegelijkertijd constateer ik dat dit iedereen bij de DBB eveneens enorm raakt. Het zijn gedreven politiemensen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van onder meer volksvertegenwoordigers. Dan komt zo’n gebeurtenis keihard aan, ook al tonen ze gelukkig de veerkracht om professioneel hun taken te blijven vervullen.”