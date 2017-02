Inbreker gewond na crash tijdens achtervolging

De politie werd op 24 februari rond 21.56 uur gealarmeerd voor een inbraak. Verschillende eenheden gingen richting het pand. In de buurt van het pand ging een auto er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Op de Havenweg hielden agenten de verdachte aan. Vermoedelijk was hij uit de vluchtauto gesprongen. De auto werd verderop op de Spuiweg aangetroffen, hij was tegen een betonnen paal gecrasht. Vermoedelijk is de tweede dader er te voer vandoor gegaan. Ondanks een grote zoekslag met onder andere de politiehelikopter werd een tweede verdachte niet meer aangetroffen. De Amsterdammer is per ambulance gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zal op een later moment gehoord worden. De vluchtauto is in beslag genomen voor verder onderzoek.