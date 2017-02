Politie houdt man aan na gewapende overval tankstation

De politie kreeg zaterdagochtend rond 9.30 uur een melding van een gewapende overval op een tankstation aan de Noorderdwarsvaart in Drachten. Korte tijd later is de verdachte, een 26-jarige man uit Drachten, aangehouden.

De verdachte had de medewerker bedreigd met een steekwapen. Hierbij raakte niemand gewond. De dader heeft een geldbedrag weggenomen en is er te voet vandoor gegaan. De politie is een zoekactie gestart. Via burgernet zijn burgers opgeroepen om uit te kijken naar de verdachte. Korte tijd later belde een burgernetdeelnemer met de politie omdat hij de verdachte zag lopen in de omgeving van het tankstation. Agenten konden daarop de verdachte aan houden. Hij bleek nog in het bezit te zijn van de buit. Hij is ingesloten voor verhoor.