Cabaretier Henk Elsink overleden

Elsink woonde in een verzorgingshuis in Amersfoort, waar zijn vrouw hem lang heeft verzorgd, aldus dochter Dymphna tegenover RTL Nieuws.

In 1988 besloot Elsink dat het genoeg is geweest en hij stopte abrupt met zijn carrière. Hij verhuisde naar Majorca en na een aantal jaren niks doen begon hij met het schrijven van thrillers. Hij bediende zich bij het schrijven van het pseudoniem Elsinck. Zijn eerste boek over de vliegtuigramp van Tenerife in 1977 werd goed ontvangen en zijn boeken werden door critici geroemd om de sterke opbouw en de fijnzinnige dialogen.

Privė

In 2005 verkocht Elsink zijn huis op Mallorca en keerde terug naar Nederland om in Baarn te wonen. In datzelfde jaar werd een dvd-set uitgebracht met verzameld cabaretwerk en daarbij verloren gewaande, maar teruggevonden, fragmenten.