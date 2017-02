Commissaris van de koning Jacques Tichelaar: "Ik heb de integriteitscode niet overschreden"

"Ik heb de integriteitscode niet overschreden", zo reageerde commissaris van de koning Jacques Tichelaar zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata op de ophef die is ontstaan rond een ontwerpopdracht voor zijn schoonzus.

De Volkskrant en Dagblad van het Noorden meldden zaterdag dat hij haar een klus had toegeschoven bij de herinrichting van Huize Tetrode in Assen. Tichelaar weerspreekt het berichten en vindt dat wederhoor had moeten plaatsvinden.

Kort voordat het ontwerp zou worden gepresenteerd, kwam Tichelaar erachter dat zijn schoonzus het werk had uitgevoerd. Omdat het ontwerp toen al ,,voor viervijfde" klaar was, is besloten de opdracht niet meer in te trekken, aldus de commissaris van de Koning.

Tegenover RTV Drenthe zegt hij vanmiddag dat het niet handig was geweest, maar dat hem niks te verwijten valt. Hij houdt zaterdagmiddag spoedberaad met de fractievoorzitters van Provinciale Staten om zijn kant van het verhaal te belichten.