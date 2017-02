Jonge vrouw (20) weet ternauwernood te ontkomen aan haar belager

Een 20-jarige vrouw, die in Eindhoven verbleef, werd zaterdagochtend 25 februari in diezelfde plaats van haar fiets getrokken en een park in geduwd door een haar onbekende man. De vrouw kon uiteindelijk wegkomen.

De politie zoekt getuigen en in het bijzonder een persoon die tijdens het incident het Ton Smitspark in de Eindhovense wijk Stratum passeerde.

Het slachtoffer fietste zaterdagochtend rond 3.30 uur via de Alberdingk Thijmlaan onder het viaduct van de Boutenslaan in Eindhoven door. Plotseling merkte ze dat er een man achter haar fietste. Als ze het tunneltje uit zijn, slaat de vrouw linksaf en rijdt de parallelweg van de Boutenslaan richting de Aalsterweg op. Hier verspert de man de doorgang voor de vrouw, gooit haar fiets op de grond, pakt haar vast en loopt met haar richting het Ton Smitspark. In het park zou de vrouw op de grond terecht zijn gekomen en zou de man haar in zijn greep hebben gehouden. Het slachtoffer praatte op de man in en kon uiteindelijk wegkomen.

Signalement

De dader is een man met een licht getinte huidskleur, naar schatting 1.75/1.80 meter lang, tussen de 25 en 30 jaar met een normaal postuur en zwart haar. Hij droeg een zwarte gebreide sjaal voor zijn gezicht, een zwarte heupjas en was niet verkleed vanwege carnaval.