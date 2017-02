'Derde uur bewegingsonderwijs onhaalbaar en onbetaalbaar'

,,De cijfers bevestigen wat de PO-Raad al jaren zegt. Wetsvoorstellen van VVD en SP die dit voorstaan en soortgelijke politieke ambities van andere partijen zijn onhaalbaar, onbetaalbaar en onwenselijk’’, aldus Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

Te weinig gymzalen

Op dit moment krijgen de meeste leerlingen twee lesuren bewegingsonderwijs. Op zo’n 90 procent van de scholen wordt gym gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht.

Om precies te zijn, kost het 790 miljoen euro - waarvan een groot deel structurele kosten - om dit op te schalen en de politieke wensen te vervullen, zo rekende Regioplan uit. Dit bedrag komt overeen met een tiende deel van de totale jaarlijkse uitgaven aan het primair onderwijs. ,,De kosten staan niet in verhouding tot wat we ermee kunnen bereiken, zegt Van Hoepen. Daarbij komt dat het geven van extra gymles voor veel scholen ook praktisch niet haalbaar is omdat hiervoor simpelweg te weinig gymzalen zijn. Volgens Regioplan zijn er 2200 extra gymzalen nodig. Ook moeten 5800 extra vakleerkrachten worden opgeleid. Het wettelijk vastleggen van het aantal lesuren bewegingsonderwijs, druist bovendien in tegen de vrijheid van onderwijs.



Aandacht voor beweging en de gezondheid van leerlingen is een groot goed, vindt de PO-Raad. Het draagt bij aan gezondere kinderen en heeft daardoor een positief effect op het welbevinden van kinderen en hun leerprestaties. De PO-Raad zou daarom graag zien dat iedere leerling les zou krijgen van een bevoegde leraar. Dat hoeft niet per se een vakleerkracht te zijn maar dat kan ook een reguliere leraar zijn met een gymbevoegdheid. De PO-Raad wil bovendien dat de keuze voor het al dan niet aannemen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs bij scholen zelf blijft.



Scholen kunnen ook buiten de reguliere gymlessen beweging en een gezonde leefstijl bij leerlingen stimuleren. Zo kunnen zij bewegen integreren met andere lessen en ook het schoolplein ervoor inzetten. Diverse scholen werken ook al samen met gemeenten en sportclubs aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.



Bewegen en een gezonde leefstijl is een van de thema’s waarover wordt gesproken in de discussie over het herijken van de kerndoelen (Onderwijs2032). De PO-Raad vindt een discussie over bewegingsonderwijs dan ook hier thuishoren en niet in de politiek Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.