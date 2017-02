Parkeren gehandicapte is of gratis of 638,90 euro lappen

Uit onderzoek van Kassa naar de kosten voor gehandicaptenparkeervoorzieningen in de 25 grootste gemeenten blijkt dat de kosten die je als mindervalide kwijt bent sterk kunnen verschillen per gemeente.

Betaal je in bijvoorbeeld de gemeente Ede voor een gehandicapten parkeerplaats en gehandicaptenparkeerkaart samen €88,50, in Eindhoven betaal je voor hetzelfde maar liefst €638,90. De gehandicapten parkeerkaart is in heel Europa geldig, maar wat je ervoor betaalt verschilt dus ook flink per gemeente. In de gemeente Oss betalen gehandicapten niks.

Gemeenten rekenen dus zeer uiteenlopende bedragen voor de aanvraag en realisatie van een parkeerplaats, leges voor de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en een eventuele medische keuring. Resultaat is dat je als inwoner met een beperking voor exact dezelfde faciliteiten in de eigen gemeente soms honderden euro’s meer kwijt bent dan in een gemeente verderop.

Zie hier een overzicht van de gemeenten