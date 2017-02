Onrust Waagplein; man verwondt publiek en politie met pepperspray

De agenten worden rond 02.35 uur gevraagd te gaan naar een horecagelegenheid aan het Houttil omdat hier een mishandeling zou hebben plaatsgevonden. Aangekomen op het Houttil, hoort één van de agenten ineens een sissend geluid en voelt pijn in zijn ogen en mond; er is met pepperspray gesporten. Ook andere personen die in de buurt van de agenten staan, grijpen naar hun gezicht van de pijn. De politie krijgt van omstanders een signalement door van twee mannen die zeer waarschijnlijk met de pepperspray gespoten hebben. De agenten schakelen de hulp in van andere collega’s.

Waagplein

Rond 03.55 uur worden op het Waagplein twee mannen gezien die voldoen aan het opgegeven signalement van de mannen die de pepperspray op zak zouden hebben. De aanwezige agenten snellen zich richting het Waagplein, treffen en houden hier het duo aan. Ook treffen zij bij één van de verdachte pepperspray aan. Een groep van ongeveer twintig jongeren bemoeit zich met de aanhoudingen en de sfeer op het plein wordt steeds grimmiger. Uiteindelijk worden een 17-jarige jongen en een 23-jarige man uit Alkmaar aangehouden voor belediging, belemmering en het niet voldoen aan bevel of vordering van de politie. De vier Alkmaarders zijn overgebracht naar het politiebureau waar zij worden verhoord. De pepperspray is in beslag genomen. Voor zover bekend heeft er niemand blijvend letsel overgehouden aan het gebruik van de pepperspray.