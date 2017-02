Automobilist rijdt in op agent

Hij wordt er van verdacht aan de Adriaan van Bergenstraat te hebben ingereden op een politieagent.

De diender gaf op zondag 26 februari rond 1.15 uur een stopteken aan de verdachte omdat deze gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Dit negeerde de automobilist en de diender moest opzij springen om niet aangereden te worden. Op de Middellaan werd de auto door de politie klemgereden en kon de man worden aangehouden. Hij bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De auto is voor onderzoek in beslag genomen en de verdachte is vast gezet. Nader onderzoek wees uit dat er drugs in de auto lagen. De agent heeft aangifte gedaan.