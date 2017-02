KLM-toestel keert terug vanwege mankement

Een toestel van de KLM dat op weg was naar São Paulo (Brazilië) is zondagochtend teruggekeerd naar Schiphol vanwegen een klein technisch mankement.

Het gaat om een Boeing 777-206 die boven Frankrijk besloot terug te keren. Dat heeft een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij laten weten, zo meldt upinthesky.nl zondag. Volgens de woordvoerster is de veiligheid van de passagier van vlucht KL 791 niet in gevaar geweest. Het is gewoon voorschrift om bij zo'n mankement terug te keren, zo liet ze weten. De KLM denkt dat het mankement snel verholpen is. Tegen upinthesky: 'Dat is natuurlijk pas met zekerheid te zeggen als er op de grond naar gekeken is. Als het snel te verhelpen is, zal hetzelfde vliegtuig de reis naar Sao Paulo nogmaals aanvangen.'

Zaterdag moest een Boeing 747 uitwijken naar St John in Canada vanwege een medisch noodgeval. Het ging volgens de KLM-woordvoerster om de gezagvoerder van vlucht KL643 van Amsterdam naar New York. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, aldus upinthesky.nl