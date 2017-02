Code geel voor hagel, onweer en zware windstoten

Vanaf maandagmiddag zijn er in de zuidwestelijke helft van het land onweersbuien mogelijk met hagel en windstoten van meer dan 60 km/u. Halverwege de middag is er ook in de noordoostelijke helft van het land kans op onweersbuien, met hagel en windstoten van meer dan 60 km/uur. In de tweede helft van maandagavond neemt de kans weer af.