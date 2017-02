Weer ontvoerder peuter Insiya opgepakt

Op het vliegveld in Teheran is dit weekend een man opgepakt die ervan verdacht wordt vorig jaar de 2-jarige Insiya uit een woning in Amsterdam te hebben ontvoerd. Dit schrijft de Telegraaf maandag.

Het gaat om Imram S, een neef van de Insiya. De vader zou achter de ontvoering van de peuter zitten. S. liep tegen de lamp dankzij een oplettende beveiliger op de luchthaven.Hj wilde dit weekend met een gezelschap op bedevaart, zo schrijft de krant. Toen bij een tussenlanding op Teheran bij een paspoortcontrole zijn gegevens werden ingevoerd in een systeem van internationaal gezochte personen van Interpol, ontdekten de beveiligers dat de man gezocht werd. De Amsterdamse politie laat weten het nieuws nog niet te kunnen bevestigen, maar ontkent het ook niet.

Vorige week werd in de VS Daniel C. aangehouden, die de ontvoering zou hebben voorbereid. Insiya is in Mumbai in India bij haar vader Shehzad Hemani, de opdrachtgever van de kidnap. Zij werd eind september 2016 met geweld uit de woning van haar moeder ontvoerd.