D66 wil fietssnelwegen

D66 wil fors investeren in de fiets. Zo trekt de partij de komende vier jaar ruim een half miljard euro uit voor de aanleg van fietssnelwegen in heel Nederland, voor het wegwerken van het eeuwige tekort aan fietsparkeerplaatsen bij stations en voor het afschaffen van de bijtelling voor snelle elektrische leasefietsen.

D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: “Fietsen is gezond en het voorkomt files. D66 wil het daarom makkelijker maken voor mensen om te fietsen. D66 wil dat versneld fietssnelwegen worden aangelegd, zodat mensen naar hun werk kunnen fietsen. De aanleg betaalt zich dubbel en dwars terug in gezondheidswinst en minder files. Fitte mensen voelen zich beter én de betere bereikbaarheid is goed voor de economie.”

Groningen

Er zijn nu fietssnelwegen gepland en iedereen is het er over eens dat ze er moeten komen. Alleen de financiering is nog niet rond. D66 wil daar 150 miljoen euro voor beschikbaar stellen. D66 kandidaat-Kamerlid Antje Diertens uit Groningen is ook voorstander van het aanleggen van de fietssnelwegen tussen Groningen en Assen: “Mensen pakken steeds vaker de fiets. Hierdoor ontstaan er op drukke fietspaden fietsfiles bij de stoplichten. Daarom willen wij bijvoorbeeld dat de fietssnelweg van Groningen naar Assen snel wordt aangelegd.

Fietsparkeerplekken op stations

Het tekort aan fietsparkeerplaatsen op stations is D66 al jaren een doorn in het oog. Bijna de helft van de reizigers komt op de fiets naar het station. Mensen vinden het vervelend als ze hun fiets nergens kunnen parkeren of als ze veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar een plekje in de fietsenstalling. Zo maak je zowel het fietsen als het reizen met het OV wel erg onaantrekkelijk. Van Veldhoven: “D66 wil het voor mensen makkelijk maken om met de fiets en het openbaar vervoer te reizen. Door 100 miljoen euro per jaar te investeren in fietsparkeerplekken bij stations, lossen we het tekort aan fietsenstallingen de komende jaren helemaal op.”

Schaf belasting leasefiets van de zaak af

D66 wil het tenslotte aantrekkelijker maken voor mensen om een leasefiets van de zaak te hebben. Daarom moet de bijtelling voor snelle elektrische fietsen worden afgeschaft. Juist de elektrische fiets maakt het mogelijk om ook als je wat verder van je werk afwoont de file te vermijden. Maar mensen die daarvoor kiezen worden nu gestraft. Forensen moeten nu de volledige waarde van deze elektrische leasefiets bij hun inkomen optellen, waardoor de maandelijkse belasting al gauw op een dikke 120 euro netto per maand uit komt. Dat is dubbel zoveel als je betaalt voor het rijden van een elektrische auto van de zaak waar je 4% bijtelling over betaalt. Stientje van Veldhoven: “D66 wil niet dat je belasting betaalt als je gezond bezig bent en files terugdringt. Dat is de omgekeerde wereld. D66 wil 0% bijtelling op fietsen van de zaak.”

Fietsen is populair

Op dit moment wordt 25% van het woon-werkverkeer op de fiets afgelegd. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders (55%) de elektrische fiets een goed alternatief vindt voor het woon-werkverkeer en 68% zou van een elektrische fiets gebruik maken, mocht deze door de werkgever als bedrijfsfiets ter beschikking worden gesteld. 36% van de Nederlanders geeft aan dat het afleggen van langere afstanden een reden is voor de aankoop van een elektrische fiets.