Bij 7 auto's in de Lekstraat Schiedam de banden lekgestoken

In de Lekstraat in Schiedam zijn maandagochtend de banden van 7 geparkeerde auto's lek gestoken. 'Geen grap helaas', zo laat de politie maandag op Twitter weten.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de dader(s). 'In de auto's is verder niet ingebroken, maar alleen enkele banden van de auto's zijn willekeurig lek gestoken. Het gaat hier puur om vandalisme', aldus de politie. Heeft u informatie of heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.