Extra stroomleverancier voor opladen elektrische auto thuis

Voorstel van bedrijven in energiesector

Een consument kan bijvoorbeeld een andere leverancier kiezen voor de laadpaal van zijn elektrische auto dan voor de stroomvoorziening thuis. En een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen zijn zelfopgewekte stroom te leveren aan een andere leverancier dan van wie hij stroom afneemt. Dit besluit is gebaseerd op een voorstel van bedrijven in de energiesector en is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen de ACM en de sector.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: 'Consumenten en bedrijven hebben op deze manier meer keuzes in leveranciers van wie zij stroom afnemen of aan wie zij stroom leveren. Dat kan hen geld opleveren. En het draagt bij aan de energietransitie, want het stimuleert elektrisch vervoer en zorgt voor meer concurrentie in duurzaam geproduceerde elektriciteit.'

Betaalbare en betrouwbare duurzame energievoorziening

De ACM ondersteunt verduurzaming van de energievoorziening. Die voorziening moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. De ACM zorgt ervoor dat netbeheerders de investeringen in duurzaamheid kunnen terugverdienen, voor zover ze efficiënt zijn. Ze ziet er op toe dat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk kan doen, door netbeheerders te reguleren en concurrentie op de markt te bevorderen.