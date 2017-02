Snelrecht voor 'carnavals'-geweld tegen politie

Snelrechtzitting

'De officier van justitie zal dinsdag het verlengen van de voorlopige hechtenis vorderen tot in ieder geval de snelrechtzitting van 9 maart 2017', aldus het OM. Twee verdachten van 27 en 36 jaar oud uit Alblasserdam worden verdacht van mishandeling van twee agenten in het centrum van Breda.

Agent gebeten

Een 19-jarige man uit Roosendaal zou na zijn aanhouding op de Markt in Roosendaal in het politiebusje hebben gebeten in de arm van de agent. Al deze drie verdachten moeten zich op donderdag 9 maart voor de rechter verantwoorden.

Inrijden op agent

Een andere geweldszaak in het carnavalsweekend in Breda betreft een 19-jarige man uit Oosterhout. Hij zou met zijn auto hebben ingereden op een agent aan de Adriaan van Bergenstraat in Breda. Hij wordt verdacht van poging doodslag/ dan wel poging zware mishandeling. Ook wordt hij verdacht van bezit harddrugs. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang. De zittingsdatum van deze verdachte is nog onbekend. De rechter-commissaris beslist dinsdag over de voorlopige hechtenis.

Voorgeleiden

Indien er sprake is van verdenking van misdrijven gericht tegen personen met een publieke taak geleidt het Openbaar Ministerie verdachten in beginsel altijd voor aan de RC. Dit geldt ook voor verdachten die nog geen documentatie hebben. De wetgever heeft hiervoor een aparte voorgeleidingsgrond in artikel 67a strafvordering opgenomen.