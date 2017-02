52e Carnavalsoptocht in 't Klooster en de Wieke weer groot feest

In Ter Apel vond zaterdag voor de 52 ste keer de grootste carnavalsoptocht van het Noorden plaats.

Na weken van voorbereidingen, knutselen en voorpret mochten zvandaag in Ter Apel de versierde wagens van stal en de kostuums uit de kast. De optocht werd om kwart voor twee gestart door burgemeester Leontien Kompier en Prins Marc de Eerste. Dweilorkest De Heegemer Dekdweilers zorgde voordat de stoet zich in beweging zette voor de “warming up”.



Ondanks de regen stonden duizenden toeschouwers langs de wegen in Ter Apel te genieten van de 60 praalwagens uit Nederland en Duitsland, de individuele deelnemers en de 40 loopgroepen.