Camping getroffen door 45 caravaninbraken

De politie kreeg rond 9.00 uur een melding van de eigenaar van de camping dat de afgelopen avond of nacht in tientallen caravans was ingebroken. De dader(s) hadden de afrastering vernield, waarna de caravans waren opengebroken.

Buit

Elf van de opengebroken caravans zijn eigendom van de camping. Hieruit werden televisietoestellen gestolen. Het is nog niet duidelijk wat er uit de andere caravans is gestolen. De eigenaren worden door de campingeigenaar geïnformeerd, met het verzoek om op te geven wat in hun caravan is buitgemaakt.