Grote stroomstoring Utrecht verholpen

De stroom viel rond middernacht uit bij ongeveer 14.000 huishoudens. De stroomstoring trof klanten in de binnenstad en in delen van Leidsche Rijn. Maar ook uit andere delen van Utrecht kwamen meldingen binnen. Inmiddels heeft iedereen weer elektriciteit.

De storing werd volgens netwerkbeheerder Stedin veroorzaakt door kostsluiting in een verdeelstation aan de Nijverheidsweg in Utrecht. Korte tijd was rook te zien. De brandweer gaf het gebouw rond 01.00 uur over aan monteurs van Stedin. Rond 02.00 uur hadden de eerste bewoners weer stroom.