Commissaris van de koning Jacques Tichelaar erkent toespelen klus aan schoonzus

Hij erkent in een brief, die in handen is van het Dagblad van het Noorden, aan Provinciale Staten dat hij het bedrijf van zijn schoonzus, Klinkenberg-SO, heeft benaderd om zich te bemoeien met de herinrichting van Huize Tetrode omdat die 'niet op gang kwam'. "Hierop heeft de commissaris gevraagd met snelheid alsnog een ontwerp te realiseren en een aantal firma's genoemd, te weten Klinkenberg-SO en Roodbergen Dolfsma." De opdracht was oorspronkelijk aan een ander gegund.

Morgen wordt de zaak in de Provinciale Staten verder besproken. Ook zal een andere kwestie met Tichelaar van 2013 aan bod komen.

Toen kwam Tichelaar ook al in opspraak omdat hij zich had gemengd in een conflict tussen de gemeente Coevorden en zijn zwager. Destijds zei Tichelaar dat hij nooit meer voor een familielid zou bemiddelen.