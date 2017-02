Eerste ruimtetoeristen in 2018 met SpaceX naar de maan

Vanwege de privacy is niet bekend gemaakt wie het tweetal is die in 2018 in een baan rond de maan worden gebracht. De twee hebben in ieder geval wel een behoorlijk voorschot gedaan op hun droomreis.

De klanten zullen het ruimtetuig niet zelf hoeven te besturen. De besturing vindt plaats vanaf de aarde. In geval van een probleem bestaat wel de kans dat ze zelf achter de knoppen moeten kruipen. Beide deelnemers zullen ter voorbereiding een speciale gezondheids- en veiligheidstraining aanvatten.

De missie vindt plaats in 2018 en zal ongeveer een week duren. De reis is zo'n 500.000 à 600.000 kilometer lang.

Volgens Musk hebben ook andere mensen interesse getoond in toekomstige ruimtereizen. NASA en SpaceX werken nauw samen. De geplande maanmissie kost zo'n 130 miljoen dollar (123 miljoen euro), aldus Musk.