Marc de Bonte niet door misdrijf om het leven gekomen

De Belgische kickbokser Marc de Bonte is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dit concludeert de politie na het afronden van het onderzoek. Het NFI heeft het lichaam van De Bonte onderzocht en het toxicologische onderzoek geven geen uitsluitsel over de doodsoorzaak, maar er zijn geen sporen die duiden op een misdrijf.

Op 5 november vormde de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) omdat nadat vanaf 4 november elk levensteken van de Belg ontbrak. Op 6 november werd de auto van de 26-jarige De Bonte aangetroffen aan de Wilhelminakanaalstraat in Best, in de woonwijk Batadorp.

In het water van het Wilhelminakanaal werd enkele dagen tevergeefs naar de Belg gezocht. Op 24 november werd het lichaam van De Bonte in het water aangetroffen niet ver van de plek waar zijn auto werd gevonden.