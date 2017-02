Twee mannen ernstig gewond bij ongeluk

De mannen staken rond 19.30 uur de weg over en werden daarbij aangereden door een auto, bestuurd door een 55-jarige man uit ’s-Hertogenbosch. De man van 69 raakte daarbij zwaargewond. Hij is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Het tweede slachtoffer liep onder meer een beenbreuk op en is ook naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en spreekt onder andere met getuigen. De bestuurder van de auto had niet gedronken.