Twee mensen gewond bij schietpartij in Den Haag

Bij een schietpartij in Den Haag zijn maandag twee mensen gewond geraakt. De politie hield drie mannen aan.

Het schietincident vond rond 18.50 uur plaats op de Troelstrakade. Twee Hagenaars raakten lichtgewond bij het schietincident.

Een getuige meldde het voorval bij de politie, die direct in actie kwam. Tijdens het onderzoek in de omgeving hielden agenten drie mannen aan, waarbij ze hun dienstwapen op hen richtten. Een van hen, een 28-jarige Hagenaar, zit nog vast wegens mogelijke betrokkenheid. De twee andere aangehouden mannen werden in vrijheid gesteld.

Tijdens het onderzoek trof de politie geen vuurwapen aan. De twee lichtgewonde mannen zijn Hagenaars van 22 en 23 jaar. De 22-jarige werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat er mogelijk nog een verdachte bij het schietincident betrokken was. De politie is naar hem op zoek en vraagt getuigen om zich te melden.