Vermiste man verstopt onder berg afval

De politie in Amsterdam van het basis team Haarlemmerweg kregen vorige week de melding dat een man niet op zijn werk verschenen was en dat men zich zorgen maakte dat hem wat was overkomen.

De politie in Amsterdam van het basiseemheid Haarlemmerweg kregen vorige week de melding dat een man niet op zijn werk verschenen was en dat men zich zorgen maakte dat hem wat was overkomen.

Agenten namen polshoogte en bleek de man gewoon in zijn woning aanwezig te zijn. Op Facebook laat de politie weten dat de leefomgeving van de man zorgwekkend was. De hele woning was vol met afval. Omdat dit gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren heeft men de GGD Amsterdam ingeschakeld. Deze heeft samen met de ongediertebestrijding de woning ontdaan van afval. De man heeft een hulptraject aangeboden gekregen om herhaling te voorkomen.